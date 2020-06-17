Дюрант не поддержал идею Ирвинга создать отдельную от НБА лигу

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не поддержал одноклубника Кайри Ирвинга в идее создания собственной, отдельной от НБА лиги.



«Идея Кайри о создании новой собственной лиги не нова, он говорил об этом с товарищами по команде в ходе сезона. Исходя из того, что мне сказали, Кевин Дюрант не был в восторге от этого предложение», — написал в своём «твиттере» журналист Райан Руссильо.



Ирвинг лоббирует отмену рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Кайри предпочитает сосредоточиться на движении против расовой несправедливости, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Также коалиция игроков под его руководством обеспокоена риском получить травму и непрекращающейся пандемией коронавируса в США.



Сообщалось, что Ирвинг покинул групповой чат «Нетс» после утечки в СМИ информации о его желании создать отдельную лигу.

Кайри Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу