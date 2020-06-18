Пилот сообщил неверную информацию перед крушением вертолёта с Коби Брайантом

Появились новые данные крушения вертолёта, в котором погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, сообщает Mirror со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте.

Сообщается, что вероятнее всего пилот вертолёта Ара Зобаян был дезориентирован в условиях тумана. В отчёте сказано, что Зобаян перед крушением сообщил авиадиспетчерам, что его вертолёт поднимался, однако на самом деле он снижался и врезался в склон холма.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.