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УНИКС расстался с Лиходеем и вернул Антипова

УНИКС расстался с Лиходеем и вернул Антипова
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Казанский УНИКС объявил о расставании с форвардом Валерием Лиходеем. 33-летний баскетболист в сезоне-2019/2020 сыграл в 17 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 4,4 очка и выполняя 1,3 подбора за игру. В Еврокубке Валерий принял участие в 12 встречах, его средние показатели — 3,1 очка и 0,7 подбора.

«По истечении контракта наш клуб покидает Валерий Лиходей. Мы благодарим игрока за вклад и желаем удачи в будущей карьере!» — говорится в сообщении в «твиттере» клуба.

УНИКС также сообщил о возвращении в команду форварда Павла Антипова. Он уже выступал за казанский клуб с 2012 по 2015 год и в сезоне-2016/2017. В завершившемся сезоне Антипов защищал цвета «Нижнего Новгорода». В Единой лиге ВТБ он провёл 18 матчей, набирая 8,5 очка, а также выполняя 2,6 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.

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