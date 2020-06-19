На игрока сборной России Сопина претендуют два клуба Единой лиги ВТБ

Агент Сергей Тараканов рассказал об интересе к защитнику баскетбольного клуба МБА и национальной команды России Андрею Сопину.

«Не могу сказать, что за Андреем стоит очередь из клубов Единой лиги. К сожалению, российские команды зачастую предпочитают брать иностранцев на позицию первого номера. Но надежда на то, что он пойдет на повышение, есть. Я жду ответа от двух клубов Единой лиги. Думаю, в ближайшее время будут какие-то новости», — приводят слова Тараканова «Известия».

В сезоне-2019/20 Андрей Сопин был лучшим в своей команде по набранным очкам (15,7 в среднем за игру), передачам (4,5) и вошел в топ-3 по подборам (3,8).

Напомним, сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.