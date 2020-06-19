На игрока сборной России Сопина претендуют два клуба Единой лиги ВТБ
Агент Сергей Тараканов рассказал об интересе к защитнику баскетбольного клуба МБА и национальной команды России Андрею Сопину.
«Не могу сказать, что за Андреем стоит очередь из клубов Единой лиги. К сожалению, российские команды зачастую предпочитают брать иностранцев на позицию первого номера. Но надежда на то, что он пойдет на повышение, есть. Я жду ответа от двух клубов Единой лиги. Думаю, в ближайшее время будут какие-то новости», — приводят слова Тараканова «Известия».
В сезоне-2019/20 Андрей Сопин был лучшим в своей команде по набранным очкам (15,7 в среднем за игру), передачам (4,5) и вошел в топ-3 по подборам (3,8).
Напомним, сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Игрок сборной России рассказал, что поразило его в Китае
- 19 июня 2020
-
08:57
-
08:46
-
07:22
-
03:38
-
00:37
-
00:26
- 18 июня 2020
-
23:25
-
21:53
-
20:50
-
20:31
-
20:15
-
19:46
-
19:45
-
17:57
-
15:00
-
14:46
-
13:56
-
13:51
-
13:07
-
11:46
-
11:41
-
11:18
-
10:34
-
09:24
-
09:05
-
03:40
-
00:56
- 17 июня 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:38
-
20:21
-
19:57
-
18:35
-
18:35
-
15:49
Партнерский контент