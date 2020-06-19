Гомельский объяснил, зачем Единой лиге ВТБ нужны иностранные команды

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, стоит ли Единой лиге ВТБ полностью отказаться от иностранных команд
«Хочу обратить внимание, что пятёрка лидеров — ЦСКА, „Химки“, „Локомотив-Кубань“, „Зенит“ и УНИКС — значительно превосходит остальные команды и по составам, и по бюджетам, и по уровню тактической подготовки. Остальные восемь команд, с моей точки зрения, приблизительно равны по классу. Кроме того существует ещё и генеральный спонсор лиги — Банк ВТБ, который решает какие-то свои задачи в тех странах, где есть команды-участницы.
Само по себе наличие иностранных команд позволило Единой лиге ВТБ получить дополнительное место в Евролиге и три места в Еврокубке. Напомню также, что в первых сезонах турнира участвовали и литовские клубы, которые были вынуждены покинуть его по политическим причинам», — написал Гомельский в своей конференции.
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