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Гомельский объяснил, зачем Единой лиге ВТБ нужны иностранные команды

Гомельский объяснил, зачем Единой лиге ВТБ нужны иностранные команды
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, стоит ли Единой лиге ВТБ полностью отказаться от иностранных команд

«Хочу обратить внимание, что пятёрка лидеров — ЦСКА, „Химки“, „Локомотив-Кубань“, „Зенит“ и УНИКС — значительно превосходит остальные команды и по составам, и по бюджетам, и по уровню тактической подготовки. Остальные восемь команд, с моей точки зрения, приблизительно равны по классу. Кроме того существует ещё и генеральный спонсор лиги — Банк ВТБ, который решает какие-то свои задачи в тех странах, где есть команды-участницы.

Само по себе наличие иностранных команд позволило Единой лиге ВТБ получить дополнительное место в Евролиге и три места в Еврокубке. Напомню также, что в первых сезонах турнира участвовали и литовские клубы, которые были вынуждены покинуть его по политическим причинам», — написал Гомельский в своей конференции.

Гомельский назвал команды, которые способны пополнить Единую лигу ВТБ
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