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Стефен Карри — о протестах в США: какое прекрасное время для жизни

Стефен Карри — о протестах в США: какое прекрасное время для жизни
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу акций протеста, проходящих повсеместно в США.

«Это прекрасное время для жизни. Я воодушевлён тем, что делает молодое поколение. Люди, с которыми я протестовал, молодые мужчины и женщины, они все живут этим моментом. Это была кульминация 400 лет несправедливостей в системе, которая не работает ни для кого в этой стране. Отличный шторм из двух пандемий привлёк внимание всех. Надеюсь, что обсуждение проблем продолжится, и что это не просто момент, а начало движения. Надеюсь, мы найдём действия, которые всё изменят и у всех будет своя роль», — приводит слова Карри Fadeaway World.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Карри и Томпсон встали на одно колено во время акции протеста. Фото
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