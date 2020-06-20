Стефен Карри — о протестах в США: какое прекрасное время для жизни

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу акций протеста, проходящих повсеместно в США.



«Это прекрасное время для жизни. Я воодушевлён тем, что делает молодое поколение. Люди, с которыми я протестовал, молодые мужчины и женщины, они все живут этим моментом. Это была кульминация 400 лет несправедливостей в системе, которая не работает ни для кого в этой стране. Отличный шторм из двух пандемий привлёк внимание всех. Надеюсь, что обсуждение проблем продолжится, и что это не просто момент, а начало движения. Надеюсь, мы найдём действия, которые всё изменят и у всех будет своя роль», — приводит слова Карри Fadeaway World.



25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Карри и Томпсон встали на одно колено во время акции протеста. Фото