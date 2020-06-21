Чилийский баскетболист совершил каминг-аут в «Инстаграме»

Форвард чилийского баскетбольного клуба «Депортес Кастро» Даниэль Аркос сделал каминг-аут в обращении на своей странице в «Инстаграме». Столь смелое признание Аркос мотивировал тем фактом, что хочет жить «гордо и свободно».



«Я устал жить в страхе, постоянно сомневаясь и осуждая себя за то, что являюсь гомосексуалистом. Для сокрытия правды я много занимался спортом и учился, надеясь, что время сделает своё дело и успокоит меня. Я избегал неудобных вопросов, лгал и молчал, когда видел случаи гомофобии и слышал слова ненависти от сверстников.

Сейчас я отбросил этот страх, чтобы продолжать свою жизнь. Я убеждён, что настоящие друзья окажут мне поддержку. Знаю, что это сообщение может вызвать насмешки, отвращение и даже ненависть. У каждого есть своё мнение, которое все выражают по-своему, но главное — жить так, как мы хотим и быть счастливыми», — написал баскетболист в обращении.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Аркоса в «Инстаграме».