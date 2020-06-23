Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Второй игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020

Второй игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Тревор Ариза отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

По информации источника, Ариза намерен провести время со своим сыном, который проживает с матерью. Тревор в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 32 матчах, набирая 6,0 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 1,6 передачи.

Ранее стало известно, что форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс также заявил об отказе участвовать в завершении текущего сезона. «Вашингтон» имеет право подписать игрока на замену Бертансу без необходимости освобождать дополнительное место в заявке.

НБА разрешила игрокам отказаться от участия в рестарте без каких-либо штрафных санкций для них. Решение баскетболистам необходимо принять до 24 июня.

Первый игрок НБА официально отказался от участия в рестарте сезона
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020