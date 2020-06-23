Второй игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020

Форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Тревор Ариза отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
По информации источника, Ариза намерен провести время со своим сыном, который проживает с матерью. Тревор в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 32 матчах, набирая 6,0 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 1,6 передачи.
Ранее стало известно, что форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс также заявил об отказе участвовать в завершении текущего сезона. «Вашингтон» имеет право подписать игрока на замену Бертансу без необходимости освобождать дополнительное место в заявке.
НБА разрешила игрокам отказаться от участия в рестарте без каких-либо штрафных санкций для них. Решение баскетболистам необходимо принять до 24 июня.
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