Фурнье раскритиковал отказавшегося от участия в рестарте сезона НБА Бертанса

Защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье выступил с критикой в адрес форварда «Вашингтон Уизардс» Дайриса Бертанса, ставшего первым игроком, официально отказавшимся от участия в рестарте сезона-2019/2020.
«Серьёзно? Если ты думаешь, что сидеть и смотреть, как твои товарищи по команде играют в то время, когда ты полностью здоров, нормально, это многое говорит о тебе. Вот что не так с современными игроками НБА», — написал Фурнье в «Твиттере».
27-летний Бертанс провёл лучший сезон в карьере со средними показателями 15,4 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи в 54 матчах при 42,4% точности трёхочковых бросков. Бертанс лишится $ 604 тыс. зарплаты из-за неучастия в рестарте в Орландо.
«Вашингтон» имеет право подписать игрока на замену Бертансу без необходимости освобождать дополнительное место в заявке.
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