Гомельский: на случай резкого сокращения бюджета у ЦСКА имеется план

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о том, что горно-металлургическая компания «Норильский никель», являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование команды.
«На случай резкого сокращения бюджета в ПБК ЦСКА имеется план. Дай бог, чтобы «Норникель» не сократил свои расходы на имиджевые проекты. Всемирное потепление климата приняло необратимый характер. Риски промышленных площадок в условиях вечной мерзлоты сильно увеличились. Но самым опасным последствием потепления будут вынужденные изменения в системе сельского хозяйства», — написал Гомельский в своей конференции.
Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, ЦСКА является первым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 2,862 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей «Норильский никель» платит в качестве владельца клуба. Также «армейцы» получили 1,565 млрд рублей от группы спонсоров, куда входит горно-металлургическая компания.
Ранее от финансирования баскетбольного клуба отказался «Аэрофлот».
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