Игрок «Лейкерс» Брэдли отказался от участия в рестарте сезона. Его может заменить Смит

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли решил не участвовать в перезапуске НБА этим летом, ведущий кандидат на его замену - Джей Ар Смит, сообщает журналист Los Angeles Times Брэд Тёрнер в «Твиттере».
Смит не играл в НБА весь этот сезон, а в последний раз он появился всего в 11 играх за «Кавальерс» в сезоне-2018/2019. В своём последнем полноценном сезоне-2017/2018 он был солидным ролевым игроком в «Кливленде», набирая в среднем 8,3 очка и cовершая 2,9 подбора и 1,8 передач.
Смит работал над переходом «Лейкерс» в марте, пока проведение соревнований не остановилось из-за пандемии коронавируса.
Если Смит подпишется в качестве замены Брэдли, он получит контракт на минимальную зарплату на остаток сезона и станет свободным агентом без ограничений по его окончанию. Он не будет учитываться в потолке зарплат «Лос-Анджелеса», но команда также не будет иметь никаких прав на игрока в конце сезона.
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