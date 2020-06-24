Белорусский игрок «Спартака» удалил пост с заявлением «Лукашенко — не мой президент»

Баскетболист сборной Беларуси и санкт-петербургского «Спартака» Никита Мещеряков удалил запись в своём «Инстаграме», в которой критиковал ситуацию с задержаниями перед выборами.
Мещеряков поддержал претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, который 18 июня был задержан вместе с сыном. После публикации баскетболист не был вызван в национальную сборную страны на очередной сбор, хотя ранее входил в состав на постоянной основе.
«Игра без правил… Кандидатов сажают за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — говорилось в посте баскетболиста.
Задержание соперника Лукашенко объяснили тем, что «Бабарико являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов».
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