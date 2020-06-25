Де Коло об отставке Обрадовича: определённо это не то решение, которого мы все ожидали

Разыгрывающий защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло подбагодарил тренера Желько Обрадовича за проделанную в команде работу.



«Определённо это не то решение, которого мы все ожидали. Но нам нужно уважать его решение. Спасибо, тренер, и наслаждайтесь отдыхом, чтобы поскорее вернуться», — написал Де Коло в «Инстаграме».



Желько Обрадович 9 раз выигрывал Евролигу: 5 раз — с «Панатинаикосом», по одному с «Фенербахче», «Ховентудом», «Реалом» и «Партизаном». Самый титулованный тренер в Европе. В «Фенербахче» серб работал с 2013 года. Ранее также стало известно, что приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Фенербахче» после ухода Желько Обрадовича является наставник «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс.

«Фенербахче» определился с приоритетным кандидатом на замену Желько Обрадовича