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Воронцевич покинет ЦСКА после 14 лет в клубе

Воронцевич покинет ЦСКА после 14 лет в клубе
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА готов расстаться с форвард Андреем Воронцевичем, который провёл в команде 14 сезонов, утверждает инсайдер Донатас Урбонас.

«По словам источников, Андрей Воронцевич после 14 лет в ЦСКА покинет клуб, его услуги предлагаются ведущим командам Единой лиги ВТБ», — написал Урбонас на своей странице в «Твиттере».

Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.

Ранее 25 июня ЦСКА сообщил о новом контракте с защитником Дарраном Хиллиардом. Соглашение с американским игроком будет действовать до лета 2021 года.

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