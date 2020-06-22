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Воронцевич назвал самый ценный совет, который ему дал Этторе Мессина

Воронцевич назвал самый ценный совет, который ему дал Этторе Мессина
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, какой совет, полученный от бывшего наставника «армейцев» Этторе Мессины, запомнился ему больше всего.

«Помню все советы Этторе и других тренеров ЦСКА. У меня хорошая память, стараюсь запоминать только позитив. Хотя критика — тоже важная часть процесса. Во многом благодаря ей ты растёшь и делаешь шаги в правильном направлении. Никогда нельзя ставить себя в позицию: наставник отчитал тебя перед всей командой, а ты обиделся. На самом деле это драгоценный личный урок. Ты оставляешь эмоции в стороне, анализируешь ошибки и ещё больше начинаешь работать над собой.

Если говорить конкретно про Мессину, то мне запомнилась одна установка. Он настраивал нас на матч и сказал такую речь: «Вы не понимаете, что все клубы работают на тренировках не меньше нас. Ради победы над вами они готовы на всё. Вплоть до того, чтобы прийти к вам в дом и пристрелить». Понятно, что он утрировал, но это дало понимание на многие годы вперёд. В любом матче никто не будет жалеть тебя только потому, что ты вышел на паркет в форме ЦСКА. Надо быть готовым ко всему, думать на несколько ходов вперёд и осознавать, что только вместе можно чего-то добиться», — приводят слова Воронцевича «Известия».

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