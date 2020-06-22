Воронцевич назвал самый ценный совет, который ему дал Этторе Мессина

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, какой совет, полученный от бывшего наставника «армейцев» Этторе Мессины, запомнился ему больше всего.



«Помню все советы Этторе и других тренеров ЦСКА. У меня хорошая память, стараюсь запоминать только позитив. Хотя критика — тоже важная часть процесса. Во многом благодаря ей ты растёшь и делаешь шаги в правильном направлении. Никогда нельзя ставить себя в позицию: наставник отчитал тебя перед всей командой, а ты обиделся. На самом деле это драгоценный личный урок. Ты оставляешь эмоции в стороне, анализируешь ошибки и ещё больше начинаешь работать над собой.



Если говорить конкретно про Мессину, то мне запомнилась одна установка. Он настраивал нас на матч и сказал такую речь: «Вы не понимаете, что все клубы работают на тренировках не меньше нас. Ради победы над вами они готовы на всё. Вплоть до того, чтобы прийти к вам в дом и пристрелить». Понятно, что он утрировал, но это дало понимание на многие годы вперёд. В любом матче никто не будет жалеть тебя только потому, что ты вышел на паркет в форме ЦСКА. Надо быть готовым ко всему, думать на несколько ходов вперёд и осознавать, что только вместе можно чего-то добиться», — приводят слова Воронцевича «Известия».

Воронцевич развеял слухи о конфликте с Алексеем Шведом