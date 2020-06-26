Гомельский назвал предпочтительную замену Воронцевичу в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, кто мог бы заменить Андрея Воронцевича в составе московского ЦСКА, если клуб всё-таки решит расстаться с игроком.



«Вопрос с уходом Воронцевича ещё не решен окончательно. Многое будет зависеть от того, удастся ли подписать Шенгелию или нет. Однако спад уровня игры Андрея в последних двух сезонах показывает, что ЦСКА ищет ему замену. Хотелось бы, чтобы такой заменой стал Лопатин», — написал Гомельский в своей конференции.



Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.

Воронцевич покинет ЦСКА после 14 лет в клубе