Гомельский назвал предпочтительную замену Воронцевичу в ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, кто мог бы заменить Андрея Воронцевича в составе московского ЦСКА, если клуб всё-таки решит расстаться с игроком.
«Вопрос с уходом Воронцевича ещё не решен окончательно. Многое будет зависеть от того, удастся ли подписать Шенгелию или нет. Однако спад уровня игры Андрея в последних двух сезонах показывает, что ЦСКА ищет ему замену. Хотелось бы, чтобы такой заменой стал Лопатин», — написал Гомельский в своей конференции.
Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.
Воронцевич покинет ЦСКА после 14 лет в клубе
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