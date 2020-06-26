Гомельский высказался о том, стоит ли ЦСКА разрывать контракт с Сент-Росом

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика — не разумнее ли московскому ЦСКА разорвать контракт с Ховардом Сент-Росом и подписать ещё разыгрывающего? По мнению специалиста, это нецелесообразно.



«Сент-Рос по амплуа — универсал. Он может закрывать две позиции: атакующего защитника и лёгкого форварда. Его сильнейшая сторона — защита. Да и брали его после травмы Клайберна на замену Курбанова. Сегодня, при наличии Хэкетта и Джеймса, Стрелниекса и Хиллиарда, роль Сент-Роса не меняется — усилить оборону и увеличить скорость перехода от защиты к атаке. Напомню, что он совсем не дорогой игрок», — написал Гомельский в своей конференции.



Ранее комментатор включил Сент-Роса в ротацию при составлении собственного варианта стартовой пятёрки ЦСКА.

Гомельский предложил вариант стартовой пятёрки ЦСКА