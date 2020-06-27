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Экс-жена Рыжего из «Иванушек» учит плавать крошку-сына с игроком «Зенита» Зубковым

Экс-жена Рыжего из «Иванушек» учит плавать крошку-сына с игроком «Зенита» Зубковым
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Бывшая жена лидера группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Мария, состоящая в браке с игроком БК «Зенит» Андреем Зубковым опубликовала в «Инстаграм-сторис» новое видео, посвящённое их общему ребёнку.

На видео демонстрируется, как 28-летний баскетболист совместно с женой учит маленького сына Александра плавать в бассейне.

Видео доступно на «Чемпионате».

Мария и Андрей Зубковы отметили свадьбу в декабре минувшего года. 12 января девушка родила мальчика. Сына назвали Александром. У Марии есть два сына от первого брака.

Андрей Зубков, выступающий на позиции тяжёлого форварда в питерском «Зените», в минувшем сезоне провёл 12 игр, в среднем набирая 4,1 очков и совершая 0,9 передач и 2,3 подбора.

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