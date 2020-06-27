Айзея Томас: Ларри Бёрд выиграл награды MVP только потому, что он белый

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Айзея Томас высказался о члене Зала славы НБА Ларри Бёрде.
«Единственная причина, по которой он выиграл все эти MVP, заключается в том, что он белый. Если бы Бёрд был чёрным, он был бы просто ещё одним хорошим игроком», — приводит слова Томаса Fadeaway World.
В сезоне-2019/2020 Томас принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру. В феврале этого года Лос-Анджелес Клипперс» отчислил разыгрывающего Томаса в результате трёхстороннего обмена с участием «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Йорк Никс»
Бёрд является трёхкратным чемпионом НБА, он трижды признавался MVP турнира и дважды — MVP финального матча. Кроме того, он 10 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.
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