«Лос-Анджелес Клипперс» подписал контракт с Жоакимом Ноа

Президент по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Франк объявил о подписании контракта с центровым Жоакимом Ноа, о чём сообщает официальный сайт клуба.
Перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса Ноа, находившийся в статусе свободного агента, присоединился к «Клипперс», заключив 10-дневный контракт, но не успел провести за свою новую команду ни одного матча.
Пока условия нового соглашения «Клипперс» и Ноа не сообщаются.
В минувшем сезоне Жоаким защищал цвета «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате сезона-2018/2019 принял участие в 42 встречах, набирая 7,1 очка, собирая 5,7 подбора, совершая 2,1 передачи и выполняя 0,7 блок-шота за 16,5 минуты.
Ноа выступал в составе «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 667 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 2,8 передачи.
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