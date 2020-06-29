«Лос-Анджелес Клипперс» подписал контракт с Жоакимом Ноа

Президент по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Франк объявил о подписании контракта с центровым Жоакимом Ноа, о чём сообщает официальный сайт клуба.



Перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса Ноа, находившийся в статусе свободного агента, присоединился к «Клипперс», заключив 10-дневный контракт, но не успел провести за свою новую команду ни одного матча.



Пока условия нового соглашения «Клипперс» и Ноа не сообщаются.



В минувшем сезоне Жоаким защищал цвета «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате сезона-2018/2019 принял участие в 42 встречах, набирая 7,1 очка, собирая 5,7 подбора, совершая 2,1 передачи и выполняя 0,7 блок-шота за 16,5 минуты.



Ноа выступал в составе «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 667 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 2,8 передачи.

Ноа подпишет контракт с «Клипперс» до конца сезона