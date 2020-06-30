Джордан Деандре не примет участия в возобновлённом сезоне НБА

31-летний американский центровой «Бруклин Нетс» Деандре Джордан не примет участия в возобновлённом сезоне НБА. Об этом игрок сообщил в «Твиттере».
«Узнал вчера вечером и подтвердил сегодня, что у меня положительный результат на COVID-19. В результате, я не приму участия в возобновлённом сезоне в Орландо», — написал Деандре.
В текущем розыгрыше НБА Деандре принял участие в 56 встречах, в которых в среднем набирал 8,3 очков и совершал 10 подборов и 1,9 передач.
Напомним, ранее НБА совместно с профсоюзом игроков лиги разработали план, который позволит баскетболистам отказаться от возобновления сезона-2019/2020 без каких-либо штрафных санкций. По плану НБА в случае отказа выходить на площадку игроки просто не получат гонорары за пропущенные матчи.
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