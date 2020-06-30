Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джордан Деандре не примет участия в возобновлённом сезоне НБА

Джордан Деандре не примет участия в возобновлённом сезоне НБА
Баскетбол / НБА 0

31-летний американский центровой «Бруклин Нетс» Деандре Джордан не примет участия в возобновлённом сезоне НБА. Об этом игрок сообщил в «Твиттере».

«Узнал вчера вечером и подтвердил сегодня, что у меня положительный результат на COVID-19. В результате, я не приму участия в возобновлённом сезоне в Орландо», — написал Деандре.

В текущем розыгрыше НБА Деандре принял участие в 56 встречах, в которых в среднем набирал 8,3 очков и совершал 10 подборов и 1,9 передач.

Напомним, ранее НБА совместно с профсоюзом игроков лиги разработали план, который позволит баскетболистам отказаться от возобновления сезона-2019/2020 без каких-либо штрафных санкций. По плану НБА в случае отказа выходить на площадку игроки просто не получат гонорары за пропущенные матчи.

НБА позволит игрокам отказаться от возобновления сезона без последствий
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020