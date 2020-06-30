«Бруклин» потерял второго игрока за сутки из-за заражения коронавирусом

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динуайдди заболел в результате заражения коронавирусом, и теперь его статус к перезапуску лиги в Орландо неясен, сообщает HoopsRumours со ссылкой на пост журналиста The Athletic Шэмса Чарании в «Твиттере».
Динуайдди тренировался в Нью-Йорке, когда у него появились симптомы. Спенсер сказал, что в последние месяцы он «старательно» защищал себя от вируса. Он прилетел в частном порядке в Нью-Йорк и несколько раз после прибытия получал отрицательный результат на коронавирус.
«Первоначально мы должны были быть одной из самых первых команд, оказавшихся в Орландо, но тренировочные сборы снова перенесли в Нью-Йорк. Учитывая, что у меня были симптомы, включая жар и стеснение в груди, неясно, смогу ли я принять участие в возобновлённом сезоне НБА», — сказал Спенсер.
Динуайдди планирует остаться на карантине и провести повторное тестирование через 14 дней, добавляет Чарания.
«Бруклин» подходит к перезапуску НБА с седьмым лучшим результатом на конференции. Однако его команда уже истощена травмами и дезертирством.
Суперзвёзды Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг не будут участвовать из-за полученных травм. Николас Клэкстон также получил травму, а Уилсон Чендлер решил не принимать участия в сезоне по семейным обстоятельствам.
Форвард Джастин Андерсон согласился подписать контракт с «Нетс» на оставшуюся часть сезона, но если Динуайдди не сможет сыграть, то бруклинская защита получит серьёзный удар.
В 64 играх в этом сезоне Динуайдди набирал в среднем 20,6 очка, а также совершал 6,8 передачи и 3,5 подбора. «Бруклин» на прошлой неделе добавил глубину в эту область, подписав свободного агента Тайлера Джонсона.
Сегодня, 30 июня, стало известно, что 31-летний центровой «Бруклин Нетс» Деандре Джордан также не примет участия в возобновлённом сезоне НБА
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