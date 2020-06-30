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Капитан сборной Италии Датоме определился с новым клубом после ухода из «Фенербахче»

Капитан сборной Италии Датоме определился с новым клубом после ухода из «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

32-летний итальянский форвард Луиджи Датоме покинет турецкий «Фенербахче» и вернётся на родину, перейдя в «Милан», сообщает журналист Sportando Эмилиано Карчиа в «Твиттере».

По информации источника, капитан сборной Италии уже ведёт с турецким клубом, в котором он отыграл 5 сезонов, переговоры о досрочном расторжении контракта. Сообщается, что Датоме подпишет длительное соглашение с «Миланом».

Напомним, что ранее СМИ стало известно, что «Фенербахче» имеет финансовые трудности, вследствие которых команду покинул главный тренер клуба Желько Обрадович.

В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в 28 встречах за «Фенербахче» в Евролиге, в среднем набирая 8,3 очков и совершая 0,8 передач и 1,3 подбора.

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