Два клуба НБА были готовы ждать Шведа до конца сентября

Агент Обрад Фимич, представляющий интересы защитника «Химок» Алексея Шведа, рассказал подробности о несостоявшемся в этом году переходе игрока в НБА.
«Мы рассматривали возможность, что Алексей мог бы доиграть сезон-2019/2020 в НБА, но после решения лиги отказать клубам в подписании свободных агентов из Евролиги, такой вариант отпал.
Тем не менее, два клуба, название которых я не могу сказать, были готовы дождаться появления игрока на рынке свободных агентов после 30 сентября. Мы подумали, что так долго быть в неопределенности неправильно, и переключились на другие варианты», — приводят слова Фимича «Известия».
Напомним, 30 июня Швед согласовал с «Химками» новый контракт, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023. В межсезонье Швед должен был стать свободным агентом. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляют многие клубы, включая «Барселону», «Милан», «Зенит».
- 30 июня 2020
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