«Баскония» совершила важные кадровые ходы после победы в чемпионате Испании

Баскетбольный клуб «Баскония» совершил некоторые важные перестановки после победы в чемпионате в Испании, сообщают СМИ.

Так, журналисту издания Sportando Эмилиано Керчиа стало известно, что в ближайшее время клуб пополнит 27-летний литовский защитник Рокас Гедрайтис, ранее выступавший за немецкую «Альбу». В прошлом сезоне он провёл 25 матчей, в которых в среднем набирал 13,8 очков и совершал 1,4 передачи и 4,0 подбора.

При этом, по информации того же издания Sportando, баскский клуб решил отказаться от активации пункта продления контракта разыгрывающего Семаджея Кристона.

Также стала известна судьба главного тренера «Басконии» Душко Ивановича, который привёл клуб к победе в чемпионате Испании. Сообщается, что главный тренер сохранит свой пост и на следующий сезон. Под его руководством «Баскония» выиграла три чемпионата Испании (2002, 2010, 2020) и четыре Кубка Испании (2002, 2004, 2007, 2009).