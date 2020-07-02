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Владимир Гомельский оценил назначение Ясикявичюса в «Барселону»

Владимир Гомельский оценил назначение Ясикявичюса в «Барселону»
Баскетбол / НБА 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно назначения Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера «Барселоны».

«Ясикявичюс уже провёл прощальную пресс-конференцию в Каунасе. Профессиональный тренер получил очень интересное и гораздо более выгодное предложение от клуба, с которым его связывают прекрасные отношения. С другой стороны, менеджмент „Барсы“ не скрывает, что те затраты, которые клуб понёс на приобретение Миротича, Дэвиса и Дилэйни должны окупиться в виде побед. Титулы чемпионов Евролиги и Испании — вот цель, которую клуб ставит перед Ясикявичюсом. Надеюсь, что он справится. У него есть личная мотивация. Состав Барсы самый сильный в Евролиге. Осталось выстроить отношения с игроками», — написал Гомельский в своей конференции.

Названа зарплата Ясикявичюса в «Барселоне»
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