Владимир Гомельский оценил назначение Ясикявичюса в «Барселону»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно назначения Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера «Барселоны».



«Ясикявичюс уже провёл прощальную пресс-конференцию в Каунасе. Профессиональный тренер получил очень интересное и гораздо более выгодное предложение от клуба, с которым его связывают прекрасные отношения. С другой стороны, менеджмент „Барсы“ не скрывает, что те затраты, которые клуб понёс на приобретение Миротича, Дэвиса и Дилэйни должны окупиться в виде побед. Титулы чемпионов Евролиги и Испании — вот цель, которую клуб ставит перед Ясикявичюсом. Надеюсь, что он справится. У него есть личная мотивация. Состав Барсы самый сильный в Евролиге. Осталось выстроить отношения с игроками», — написал Гомельский в своей конференции.

Названа зарплата Ясикявичюса в «Барселоне»