Тимма страстно поцеловал Седокову на свой день рождения

Форвард «Химок» Янис Тимма и его возлюбленная популярная певица Анна Седокова продолжают освещать события, связанные с днём рождения баскетболиста. На своей странице в «Инстаграме» латвиец выложил видео, где они вместе распивают шампанское, он обнимает Седокову и целует.
Соответствующее видео доступно на странице Тиммы в социальной сети. Напомним, латвийцу сегодня, 2 июля, исполнилось 28 лет.
Об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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