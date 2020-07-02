Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тимма страстно поцеловал Седокову на свой день рождения

Тимма страстно поцеловал Седокову на свой день рождения
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Химок» Янис Тимма и его возлюбленная популярная певица Анна Седокова продолжают освещать события, связанные с днём рождения баскетболиста. На своей странице в «Инстаграме» латвиец выложил видео, где они вместе распивают шампанское, он обнимает Седокову и целует.

Соответствующее видео доступно на странице Тиммы в социальной сети. Напомним, латвийцу сегодня, 2 июля, исполнилось 28 лет.

Об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

«Не знаю того, кто любил меня больше». Седокова нежно поздравила Тимму с днём рождения
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020