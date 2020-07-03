В «Лос-Анджелес Клипперс» зафиксирован случай заражения коронавирусом

В клубе НБА «Лос-Анджелес Клипперс» выявлен новый случай заражения коронавирусом среди представителей клуба, об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски в «Твиттере».
В качестве меры предосторожности клуб закрыл тренировочный центр и прекратил подготовку к возобновлению сезона. Однако клуб рассчитывает возобновить тренировочный процесс до 8 июля. Именно в этот день запланировано отправление команды в Орландо, где будут проходить матчи НБА.
«Клипперс» — вторая команда, которая закрыла тренировочный центр после того, как «Денвер Наггетс» закрыл свой тренировочный комплекс во вторник из-за выявленного положительного теста на коронавирус среди игроков и персонала организации.
Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус 9 игроков НБА дали положительный результат.
- 3 июля 2020
-
07:16
-
06:08
-
05:51
-
05:25
-
01:30
-
00:13
- 2 июля 2020
-
23:09
-
22:26
-
22:16
-
21:41
-
20:35
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
18:35
-
17:50
-
16:35
-
16:21
-
15:44
-
14:57
-
14:10
-
13:55
-
13:49
-
12:48
-
12:16
-
10:56
-
10:44
-
10:41
-
10:33
-
10:20
-
10:09
-
10:06
-
07:33
-
01:40
-
00:55