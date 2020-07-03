В «Лос-Анджелес Клипперс» зафиксирован случай заражения коронавирусом

В клубе НБА «Лос-Анджелес Клипперс» выявлен новый случай заражения коронавирусом среди представителей клуба, об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски в «Твиттере».

В качестве меры предосторожности клуб закрыл тренировочный центр и прекратил подготовку к возобновлению сезона. Однако клуб рассчитывает возобновить тренировочный процесс до 8 июля. Именно в этот день запланировано отправление команды в Орландо, где будут проходить матчи НБА.

«Клипперс» — вторая команда, которая закрыла тренировочный центр после того, как «Денвер Наггетс» закрыл свой тренировочный комплекс во вторник из-за выявленного положительного теста на коронавирус среди игроков и персонала организации.

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус 9 игроков НБА дали положительный результат.