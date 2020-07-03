Экс-игрок ЦСКА Питерс определился с новым клубом после ухода из «Эфеса»

«Баскония» согласовала контракт с форвардом Алеком Питерсом на следующий сезон, сообщает инсайдер Чема де Лукас в «Твиттере».

Экс-игрок ЦСКА Питерс провёл сезон-2019/2020 в турецком клубе «Анадолу Эфесе». В 27 матчах Евролиги он набирал в среднем 4,2 очка и 2,1 подбора. Летом «Эфес» не захотел продлевать с ним сотрудничество.



Питерс переехал в Европу из НБА в сезоне-2018/2019, подписав контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» он стал чемпионом Евролиги-2019, однако общий уровень игры американца не впечатлил руководство клуба и баскетболист перешёл в «Эфес». «Баскония» станет его третьей командой за три года.



Ранее «Баскония» договорилась о переходе атакующего защитника «Альбы» Рокаса Гедрайтиса, а также продлила контракт с главным тренером Душко Ивановичем. В сезоне-2019/2020 «Баскония» стала чемпионом Испании, обыграв в финале «Барселону» (69:67).