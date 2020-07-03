Экс-игрок ЦСКА Питерс определился с новым клубом после ухода из «Эфеса»

«Баскония» согласовала контракт с форвардом Алеком Питерсом на следующий сезон, сообщает инсайдер Чема де Лукас в «Твиттере».
Экс-игрок ЦСКА Питерс провёл сезон-2019/2020 в турецком клубе «Анадолу Эфесе». В 27 матчах Евролиги он набирал в среднем 4,2 очка и 2,1 подбора. Летом «Эфес» не захотел продлевать с ним сотрудничество.
Питерс переехал в Европу из НБА в сезоне-2018/2019, подписав контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» он стал чемпионом Евролиги-2019, однако общий уровень игры американца не впечатлил руководство клуба и баскетболист перешёл в «Эфес». «Баскония» станет его третьей командой за три года.
Ранее «Баскония» договорилась о переходе атакующего защитника «Альбы» Рокаса Гедрайтиса, а также продлила контракт с главным тренером Душко Ивановичем. В сезоне-2019/2020 «Баскония» стала чемпионом Испании, обыграв в финале «Барселону» (69:67).
- 3 июля 2020
-
08:11
-
07:54
-
07:39
-
07:16
-
06:08
-
05:51
-
05:25
-
01:30
-
00:13
- 2 июля 2020
-
23:09
-
22:26
-
22:16
-
21:41
-
20:35
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
18:35
-
17:50
-
16:35
-
16:21
-
15:44
-
14:57
-
14:10
-
13:55
-
13:49
-
12:48
-
12:16
-
10:56
-
10:44
-
10:41
-
10:33
-
10:20
-
10:09
-
10:06