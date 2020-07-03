«Зенит» и «Фенербахче» борются за самого результативного игрока чемпионата Испании

«Фенербахче» и «Зенит» претендуют на подписание атакующего защитника сборной Словении Клемена Препелича, сообщает турецкий портал Basketservisi. Препелич этим летом стал свободным агентом после расторжения контракта с мадридским «Реалом».

В сезоне-2019/2020 Препелич на правах аренды выступал за «Ховентуд», набирая в среднем 21,7 очка, 1,7 подбора и 3,0 передачи в чемпионате Испании и 17,0 очка и 3,9 передачи в Еврокубке. В испанском первенстве Препелич стал самым результативным игроком, опередив защитника «Мурсии» Аскию Букера (21,2 очка) и тяжёлого форварда «Барселоны» Николу Миротича (19,0 очка).



Препелич хорошо знаком с новым главным тренером «Фенербахче» Игором Кокошковым, который переезжает в Стамбул после нескольких десятилетий работы в НБА. Кокошков во главе сборной Словении выиграл Евробаскет-2017, а Препелич был одним из ключевых исполнителей в обойме тренера наряду с Лукой Дончичем и Гораном Драгичем.