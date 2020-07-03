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Экс-тренер ЦСКА Вуйошевич раскрыл информацию, кому дадут постоянную лицензию Евролиги

Экс-тренер ЦСКА Вуйошевич раскрыл информацию, кому дадут постоянную лицензию Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Бывший тренер ЦСКА, а ныне возглавляющий «Клуж» Душко Вуйошевич заявил, что президент Евролиги Жорди Бертомеу пообещал лицензию A постоянного участника турнира белградской команде — «Партизану» или «Црвене Звезде»

«Бертомеу обещает, что одна команда из Белграда получит лицензию А на 10 лет начиная со следующего сезона-2021/2022. Началась вся эта история с попытками ФИБА вернуть себе конкурентоспособность. У «Партизана» было достойное предложение по переходу в турнир под эгидой ФИБА, но это проложило бы для «Црвены Звезды» путь в Евролигу с получением лицензии А, решение по которой ещё не принято.

«Партизану» пришлось отказаться от участия в Лиге чемпионов ФИБА, чтобы остаться в числе претендентов на участие в сильнейшем турнире Европы. «Партизан» соответствует Евролиге как по традициям, так и по всем остальным параметрам», — цитирует Вуйошевича Nova.rs.

Ранее желание получить лицензию А Евролиги выражали российские клубы «Химки» и «Зенит».

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