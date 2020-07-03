«Спасибо, что живой». Седокова рассказала о бурной вечеринке на дне рождения Тиммы

Певица Анна Седокова рассказала, как прошло празднование дня рождения её возлюбленного, баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы. Популярная исполнительница отметила, что шумная вечеринка, которую готовили в качестве сюрприза, удалась на славу.



Накануне Анна написала, что вместе с Тиммой они планирует провести тихий совместный вечер в его день рождения.

«Спасибо, что живой. Вечеринка-сюрприз удалась, и, конечно, никаких тихих ресторанов. Голова не болит, именинник ещё спит. Сториз, которых не должно было быть, удалены. Ледяное шампанское в холодильнике ждёт», — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».



На празднике Тимме подарили торт в виде «Гелендвагена». Видео того, как спортсмен его разрезает, доступно на «Чемпионате».