Гобер рассказал об отношениях с Митчеллом после конфликта из-за коронавируса

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер убеждён, что его отношения с атакующим защитником Донованом Митчеллом окончательно испортились.
«Наши отношения уже никогда не будут идеальными. Однако мы с уважением относимся друг к другу и преследуем одни и те же цели. Это действительно важно», – приводит слова Гобера журналист The Athletic Тони Джонс в своём «твиттере».
Между Митчеллом и Гобером возникла напряжённость из-за ситуации с коронавирусом. В марте оба игрока заразились COVID-19. Митчелл зол на Гобера за то, что тот легкомысленно отнёсся к эпидемии коронавируса. Руди Гобер, в открытую шутивший над эпидемией, стал первым игроком НБА с положительным результатом теста. В настоящее время розыгрыш регулярного чемпионата НБА приостановлен, но его возобновление запланировано с 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.
- 4 июля 2020
-
07:25
-
07:15
-
01:00
-
00:48
-
00:23
- 3 июля 2020
-
23:51
-
23:51
-
22:49
-
22:00
-
20:37
-
19:59
-
18:43
-
17:56
-
15:25
-
15:18
-
15:18
-
15:18
-
12:26
-
12:03
-
11:44
-
11:00
-
10:30
-
09:37
-
08:11
-
07:54
-
07:39
-
07:16
-
06:08
-
05:51
-
05:25
-
01:30
-
00:13
- 2 июля 2020
-
23:09
-
22:26
-
22:16