Гобер рассказал об отношениях с Митчеллом после конфликта из-за коронавируса

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер убеждён, что его отношения с атакующим защитником Донованом Митчеллом окончательно испортились.



«Наши отношения уже никогда не будут идеальными. Однако мы с уважением относимся друг к другу и преследуем одни и те же цели. Это действительно важно», – приводит слова Гобера журналист The Athletic Тони Джонс в своём «твиттере».



Между Митчеллом и Гобером возникла напряжённость из-за ситуации с коронавирусом. В марте оба игрока заразились COVID-19. Митчелл зол на Гобера за то, что тот легкомысленно отнёсся к эпидемии коронавируса. Руди Гобер, в открытую шутивший над эпидемией, стал первым игроком НБА с положительным результатом теста. В настоящее время розыгрыш регулярного чемпионата НБА приостановлен, но его возобновление запланировано с 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

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