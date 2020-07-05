Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер рассказал, как пережил критику всего мира за срыв спортивных сезонов.
«Сейчас я счастлив. Я снова ощутил радость от игры в баскетбол с моей командой. И я готов продолжить сезон и выиграть чемпионат. Это моя цель. И честно говоря, после всего, что мы пережили, это будет отличное возвращение.
Когда весь мир судит тебя и посылает огромное количество негативной энергии, это непросто пережить любому человеку. Но в то же время, люди судят тебя по тому восприятию, которое у них есть. Иногда это может быть одно фото, одно видео, одно интервью или одно действие», — приводит слова Гобера AP News.
12 марта НБА официально приостановила проведение сезона-2019/2020 из-за обнаружения коронавируса у Руди Гобера. Позже положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у одноклубника Гобера Донована Митчелла, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и других игроков лиги. После этого Гобер подвергся критике со стороны Митчелла и многих других баскетболистов.
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