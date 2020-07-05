Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Руди Гобер рассказал, как пережил критику всего мира за срыв спортивных сезонов

Руди Гобер рассказал, как пережил критику всего мира за срыв спортивных сезонов
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер рассказал, как пережил критику всего мира за срыв спортивных сезонов.

«Сейчас я счастлив. Я снова ощутил радость от игры в баскетбол с моей командой. И я готов продолжить сезон и выиграть чемпионат. Это моя цель. И честно говоря, после всего, что мы пережили, это будет отличное возвращение.

Когда весь мир судит тебя и посылает огромное количество негативной энергии, это непросто пережить любому человеку. Но в то же время, люди судят тебя по тому восприятию, которое у них есть. Иногда это может быть одно фото, одно видео, одно интервью или одно действие», — приводит слова Гобера AP News.

12 марта НБА официально приостановила проведение сезона-2019/2020 из-за обнаружения коронавируса у Руди Гобера. Позже положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у одноклубника Гобера Донована Митчелла, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и других игроков лиги. После этого Гобер подвергся критике со стороны Митчелла и многих других баскетболистов.

Гобер рассказал об отношениях с Митчеллом после конфликта из-за коронавируса
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020