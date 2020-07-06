Дом экс-игрока сборной Эстонии сгорел после попадания молнии

Бывший игрок сборной Эстонии и руководитель баскетбольной школы Рейнар Халлик лишился дома после пожара, информирует Delfi.

Возгорание произошло после удара молнии. В результате его частный дом полностью выгорел. Снимками с места происшествия поделились его друзья, которые собирают средства, чтобы помочь Халлику построить новый дом.

«В огне Райнер потерял все имущество — мебель, одежду, игрушки 5-летней дочки и другое. Ничего не удалось спасти. Рейнар смелый эстонец. Его первый комментарий был откровенным и простым: Что теперь, начнем все сначала. Мне не нужна помошь, мы и так справимся», — написал один из его близких на своей странице в «Фейсбуке».

Публикация доступна в «Фейсбуке».

Рейнар Халлик выступал за множество профессиональных баскетбольных клубов на родине – в Эстонии. За национальную сборную он провёл 21 матч, в которых в среднем набирал 7,1 очков.