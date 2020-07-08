«Бруклин» потерял седьмого игрока на рестарт сезона НБА

Клуб НБА «Бруклин Нетс» не сможет рассчитывать на форварда Торина Принса после возобновления сезона в связи с положительным тестом на наличие коронавируса, сообщает Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Для «Бруклина» это уже седьмая потеря в составе. Также из-за коронавируса ранее выбыли Спенсер Динуидди, Деандре Джордан и Уилсон Чендлер. По причине полученных травм выбыли ещё трое – Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Николас Клэкстон.
Сообщается, что «Нетс» теперь имеют право дополнительно подписать четырёх игроков.
26-летний Принс провёл 61 из 64 всех игр за «Нетс» после того, как прошлым летом прибыл в «Бруклин» из «Атланты Хоукс». В среднем за матч он набирал 12 очков и совершал 6 подборов. В октябре он подписал новое двухлетнее соглашение на $ 29 млн.
- 8 июля 2020
-
07:37
-
07:21
-
07:07
-
00:32
- 7 июля 2020
-
23:56
-
22:59
-
21:51
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:22
-
18:28
-
17:33
-
16:42
-
15:41
-
14:22
-
14:14
-
14:08
-
13:39
-
12:39
-
11:37
-
11:13
-
10:14
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
07:34
-
04:51
-
00:56
-
00:55
- 6 июля 2020
-
23:53
-
23:03
-
21:55
-
20:59