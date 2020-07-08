«Бруклин» потерял седьмого игрока на рестарт сезона НБА

Клуб НБА «Бруклин Нетс» не сможет рассчитывать на форварда Торина Принса после возобновления сезона в связи с положительным тестом на наличие коронавируса, сообщает Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Для «Бруклина» это уже седьмая потеря в составе. Также из-за коронавируса ранее выбыли Спенсер Динуидди, Деандре Джордан и Уилсон Чендлер. По причине полученных травм выбыли ещё трое – Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Николас Клэкстон.

Сообщается, что «Нетс» теперь имеют право дополнительно подписать четырёх игроков.

26-летний Принс провёл 61 из 64 всех игр за «Нетс» после того, как прошлым летом прибыл в «Бруклин» из «Атланты Хоукс». В среднем за матч он набирал 12 очков и совершал 6 подборов. В октябре он подписал новое двухлетнее соглашение на $ 29 млн.