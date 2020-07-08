Мозгов рассказал, в каком клубе продолжит карьеру

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о своих планах по возобновлению карьеры после травмы. В настоящее время игрок проходит курс реабилитации.



«Я в «Химках» вроде бы как. Сейчас неофициально, но в «Химках». Туда и вернусь. По времени — не хочу загадывать. Всё зависит от того, как пройдёт реабилитация. Как только почувствую себя здоровым, сразу начну играть!» — цитирует Мозгова издание «Советская Адыгея».



Напомним, Мозгов стал игроком «Химок» в прошлом межсезонье, но пока не провёл ни одного матча за команду из Московской области. До возвращения в Россию Тимофей на протяжении долгого времени выступал в НБА.



В 2016 году он завоевал титул чемпиона НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Потом перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а также пытался заиграть в «Бруклин Нетс». В сезоне-2018/2019 числился в ростере «Орландо Мэджик», но из-за травмы не провёл за флоридцев ни одного матча.

Мозгов: смотрю на этих блогеров, выкладывающих всякий бред. Понимаю, что не готов к этому