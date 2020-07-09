«Бруклин» подпишет двух звёздных ветеранов НБА

Клуб НБА «Бруклин Нетс», лишившийся 7 игроков к рестарту сезона, ищет усиление на рынке свободных агентов, сообщает Bleacher Report.

Так, по информации источника», «Бруклин» подпишет сразу двух игроков – 40-летнего защитника Джамала Кроуфорда и 31-летнего форварда Майкла Бизли. Контракты с баскетболистами будут подписаны до фактического окончания сезона-2019/2020.

Джамал Кроуфорд последний раз появлялся на паркете в составе «Финикс Санс» в сезоне-2018/2019. Он участвовал в 64 играх и набирал в среднем 7,9 очка, совершал 1,3 подбора и 3,6 передачи при точности 39,7% в площади, 33,2% за пределами дуги и 84,5% с линии штрафного броска. В апреле 2019 года ему удалось набрать 51 очко в игре с «Даллас Маверикс».



Майкл Бизли, как и Кроуфорд, последний раз получал практику в официальных матчах в 2019 году, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс». В сезоне-2018/2019 он провёл 26 встреч, в которых в среднем набирал 7 очков и совершал 1 передачу и 2,3 подбора.