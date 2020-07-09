Седокова показала, как отдыхает с Тиммой в Майами

Известная певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» очередное видео совместного отдыха со своим возлюбленным – баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой.



Пара проводит время в США. Тимма и Седокова сначала посетили Нью-Йорк, а теперь перебрались в Майами.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.