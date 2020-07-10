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Гомельский назвал плюсы и минусы перешедшего в ЦСКА Шенгелии

Гомельский назвал плюсы и минусы перешедшего в ЦСКА Шенгелии
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал сильные и слабые стороны новобранца московского ЦСКА Торнике Шенгелии. «Армейцы» подписали контракт с грузинским форвардом на 3 года.

«Торнике Шенгелия — мощный форвард. Отличная физика, лидерский характер, прекрасные навыки игры на границе трёхсекундной зоны, цепкий защитник. К сожалению, у него нет стабильного броска со средней и дальней дистанции. Компенсирует этот недостаток наличием короткого и длинного обыгрышей, очень опасен в проходах. Знает и охотно участвует в командной игре. Обладает неплохим пасом как в центр, так и на дугу», — написал Гомельский в своей конференции.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно играл в составе «Басконии».

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