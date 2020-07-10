Грузинский рэпер — о Шенгелии: у меня было 3 предложения из России. Я предпочитаю бедность

Рэпер Лекс-Сени из Грузии заявил, что, в отличие от баскетболиста Торнике Шенгелии, заключившего контракт с московским ЦСКА, никогда бы не согласился на работу в России.



«Не могу сказать, что голодаю в данный момент. Я не беден. Наверное, живу немного ниже среднего. У меня было три предложения из России. Я впервые говорю об этом открыто, меня часто спрашивали. Раздумья над ответом занимали не больше секунды. Моя мораль не отпускала меня. Я предпочитаю такую бедность», — цитирует Лек-Сени Prime Time.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.