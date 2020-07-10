Экс-капитан сборной Грузии — о переходе Шенгелии в ЦСКА: Россия оккупант! Токо — мой друг!

Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу Вахтанг Нацвлишвили отреагировал на переход тяжёлого форварда Торнике Шенгелии в ЦСКА.



«Россия оккупант, Токо мой друг!» — это мой лозунг. Я пишу эти слова не только как бывший капитан сборной нынешнему капитану, но и как обычный фанат! Вам определённо нужно знать Токо лично, чтобы как минимум немного постыдиться, участвуя в нападках, которые большая часть общества ему устраивает!



Я уверен в духе и достоинстве Торнике! Токо — патриот страны и грузинской души! Теперь что касается деталей. Я хочу объяснить, хотя зачастую это является обязанностью журналистов.



Состоялся обычный трансфер из «Басконии» в ЦСКА. То есть «Баскония» продала своего игрока ЦСКА. Получив довольно приличную сумму. В баскетболе в целом выкуп контракта— редкое событие, в отличие от футбола.



Вероятно, именно по финансовым соображениям «Баскония» рассталась с «Торнике»:

1) освобождение от его дорогого двухлетнего контракта,

2) плюс получение большой суммы за выкуп.



Так что Торнике добровольно не бежал в Москву.



Вопрос: мог ли Торнике вмешаться в процесс трансфера? Вероятно, мог. Однако условия его контракта с «Басконией» и карьера в целом были поставлены на карту. Одним словом, Торнике не мог ничего изменить в этих переговорах.



Закончу свою мысль, как я и начал. Россия оккупант! Токо — мой друг!» — приводит слова Нацвлишвили Lelo.ge со ссылкой на его страницу в «Фейсбуке».



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА