«Зенит» подпишет игрока «Милана»

Центровой Артурас Гудайтис договорился о расторжении контракта с итальянским «Миланом» и подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает журналист Sportando Эмилиано Карчиа.



«Сделка совершена: Артурас Гудайтис покинул «Милан», чтобы присоединиться к санкт-петербургскому «Зениту». Официальное подтверждение последует уже совсем скоро», — написал Карчиа на своей странице в «Твиттере».



Контракт литовского «большого» с итальянским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но предусматривал возможность выкупа игрока. Точная сумма компенсации не называется.

В досрочно завершённом из-за коронавируса сезоне Евролиги-2019/2020 Гудайтис провёл 29 матчей, набирая в среднем 10,3 очка и совершая 3,9 подбора.