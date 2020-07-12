Леброн Джеймс объяснил, почему сохранит фамилию на майке во время рестарта сезона НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не будет наносить на майку ни один из утверждённых лигой лозунгов о социальной и расовой справедливости.
«Не стоит принимать это за проявление неуважение к списку, который раздали игрокам. Я признателен всем, кто решил что-то нанести на свою майку. Просто эти лозунги не перекликаются с моей миссией, моей целью. Я бы с удовольствием высказал мнение по поводу того, что хотел бы нанести на свою майку. У меня было несколько идей, но я не участвовал в процессе обсуждения. Ничего страшного», – приводит слова Леброна журналист Майк Труделл.
Ранее НБА представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. В перечень вошли надписи: «Жизнь чернокожих важна», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.
НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.
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