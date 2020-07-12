В «Локомотиве-Кубань» рассказали о главной цели на следующий сезон

Председатель правления «Локомотива-Кубань» Анатолий Мещеряков заявил, что в сезоне-2020/2021 команде будет поставлена задача одержать победу в Еврокубке.

«Наша цель – победа в турнире. Всегда так было и будет. И моя позиция, и руководства, и команды заключается в том, что если ты не ставишь перед собой высокую цель, то зачем выходить на площадку? Нам есть ещё что показать, и мы всех готовы удивить. Болельщики увидят новых игроков, прежде всего российских, которые прошли нашу школу», – приводит слова Мещерякова ТАСС.

Ранее в Барселоне состоялась жеребьёвка регулярного чемпионата Еврокубка сезона-20/21. «Локомотив-Кубань» попал в группу С, где его соперниками станут «Андорра» (Испания), «Литкабелис» (Литва), «Виртус» (Болонья, Италия), «Монако» (Франция) и «Антверпен» (Бельгия).