В Грузии назвали 5 причин, почему Шенгелия перешёл в ЦСКА

Грузинский портал lelo.ge назвал 5 причин, почему тяжёлый форвард Торнике Шенгелия решил перейти из «Басконии» в ЦСКА.
Первой причиной называется выкуп контракта в размере € 1 млн, который ЦСКА заплатил «Басконии». Ни один из других претендентов на Шенгелию не был готов платить выкуп. Вторая причина — статус клуба. ЦСКА — действующий чемпион Евролиги, постоянно претендует на победу в турнире. Третьей причиной называется главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, один из лучших специалистов Европы, он был очень заинтересован в услугах Торнике. Четвёртая причина — возможность выступать за сборную Грузии, даже когда происходит накладка в календаре между ФИБА и Евролигой. Пятая причина — возможность показать грузинскую идентичность жителям России.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, защищая цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
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