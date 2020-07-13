Энтони Дэвис объяснил, почему решил сохранить фамилию на майке на рестарт сезона НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил решение сохранить фамилию на майке и не наносить на форму лозунг о социальной и расовой справедливости во время рестарта сезона НБА-2019/2020 в Орландо.



«Фамилия Дэвис – это то, что я представляю при каждом появлении на площадке. Я колебался. Не знал, что выбрать – сделать надпись о социальной справедливости или оставить фамилию. Фамилия очень важна для меня. Социальная справедливость тоже важна, но я решил оставить фамилию на спине. Некоторые игроки решили заменить фамилию на надпись, кто-то оставил фамилию. У нас будет много других способов заявить о том, что мы отстаиваем», – приводит слова Дэвиса Clutch Points.



Ранее НБА представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. В перечень вошли надписи: «Жизнь чернокожих важна», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.



НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.

Леброн Джеймс объяснил, почему сохранит фамилию на майке во время рестарта сезона НБА