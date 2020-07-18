Стал известен принцип определения обладателей ежегодных наград НБА

Определение обладателей ежегодных наград НБА будет основываться на результатах матчей регулярного сезона.

«Ежегодные награды НБА за результативность будут основываться на данных регулярного сезона по состоянию на 11 марта, когда сезон был приостановлен», — сообщает журналист Шамс Чарания в своём «твиттере».

Сообщается, что решение об исключении посевных игр из голосования гарантирует честный процесс, при котором игроки и тренеры из всех 30 команд будут иметь одинаковую возможность быть удостоенными награды.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 НБА в марте был приостановлен. Рестарт запланирован на 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд». Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны в период с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.