Седокова показала свадебное кольцо, которое ей подарил Тимма

Известная певица Анна Седокова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» короткое видео, на котором показала кольцо, которое ей подарил баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма. Латвийский спортсмен вручил его артистке вместе с предложением руки и сердца. Седокова ответила согласием.
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Фото: instagram.com/annasedokova
До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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