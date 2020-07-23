Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Седокова показала свадебное кольцо, которое ей подарил Тимма

Седокова показала свадебное кольцо, которое ей подарил Тимма
Баскетбол / Евролига 0

Известная певица Анна Седокова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» короткое видео, на котором показала кольцо, которое ей подарил баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма. Латвийский спортсмен вручил его артистке вместе с предложением руки и сердца. Седокова ответила согласием.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Фото: instagram.com/annasedokova

До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».

Седокова согласилась выйти замуж за Тимму
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020