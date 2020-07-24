«Даллас» обыграл «Лейкерс». Дончич набрал больше Леброна

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Даллас Маверикс» в товарищеском матче. Игра состоялась в Орландо (штат Флорида, США) и завершилась победой «Далласа» со счётом 108:104.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Сет Карри, набравший 23 очка. Бобан Марьянович оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов. Нападающий Лука Дончич записал в свой актив 14 очков.

В составе «Лейкерс» лучшими стали Джавэйл Макги и Куинн Кук, набравшие по 13 очков. Леброн Джеймс записал в свой актив 12 очков.

В другом матче «Финикс Санз» обыграл «Юту Джаз» со счётом 101:88. У победителей самым результативным стал Микал Бриджес, набравший 14 очков. Девин Букер и Деандре Эйтон записали на свой счёт по 13 очков. В составе «Юты» Донован Митчелл набрал 17 очков, Джордан Кларксон — 14.

Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.